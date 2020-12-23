Волонтеры Победы проводят в Ярославской области акцию: каждый желающий может сделать от себя подарок ветерану Великой Отечественной войны.Что можно подарить? Например, открытки, елочные украшения, новогодние наборы, мармелад, шоколад, печенье, новогодние сувениры. Волонтеры не советуют передавать бабушкам и дедушкам варенье и прочие домашние заготовки. Не стоит дарить старые вещи и книги.Акция продлится до 27 декабря. Оставлять презенты для ветеранов можно в специальных боксах, которые находятся по адресам:- Факультет социального управления/ Институт педагогики и психологии ЯГПУ (ул. Которосльная набережная, д.44), - Естественно-географический факультет ЯГПУ (ул. Которосльная набережная, д.46), - Педагогический Факультет ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (ул. Угличская, д.72), - Физико-математический факультет ЯГПУ (ул. Республиканская, д.108/1), - Молодежное пространство «Альтаир» (Ленинградский проспект, д.123, ТРК «Альтаир»), - Молодежный центр «Красный Перевал» (ул. Большая Норская, д.7).