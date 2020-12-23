ДТП случилось сегодня, 23 декабря, около восьми часов на утра. На ивановской дороге столкнулись сразу четыре автомобиля - «Шевроле», «Ниссан», «Хендай» и грузовой «Рено». По всей видимости, удар был такой силы, что одна из легковушек вылетела в кювет.- В результате аварии пострадал 34-летний водитель «Шевроле», мужчину доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.На место ДТП выезжали сотрудники МЧС, ГИБДД и медики. В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.