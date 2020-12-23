На входе в Первый русский театр установили специальные рамки для измерения температуры.- К датчику измерения нужно поднести левое запястье или провести по нему запястьем. Сам датчик находится с левой стороны рамки, - пояснили в Волковском театре.Если температура окажется выше 37 градусов, зрителя не пропустят на спектакль. Но посетить театр можно будет в любой другой день после выздоровления. Сесть можно на любые свободные места.В театре по-прежнему действует масочный режим и шахматная рассадка – через кресло. Если маски с собой нет, ее можно купить в автомате в кассовом зале.