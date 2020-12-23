Дзержинский районный суд вынес приговор 38-летней местной жительнице. Ярославну признали виновной в совершении краж и хищений.В суде установили, что женщина, имеющая высшее юридическое образование, с юности начала употреблять наркотики и красть чужое. В результате оказалась за решеткой и вышла на свободу в мае 2018 года.- Экспертиза показала, что женщина наркотики больше употребляет. Однако на работу она устраиваться не стала и вскоре вновь была уличена в покушении на кражу. Суд дал нарушительнице шанс на исправление и в октябре 2019-го приговорил к лишению свободы условно, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.Однако ярославна продолжила воровать. Она выносила из магазинов продукты и косметику и продавала украденное людям на улице. По словам женщины, она это делала для того, чтобы обеспечить двоих детей. Отметим, что в родительских правах преступница ограничена, опекуном несовершеннолетних стал их дедушка.На этот раз отделаться условным сроком у ярославны не получилось. Женщину приговорили к 1 году 5 месяцам колонии общего режима.