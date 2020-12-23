55-летний житель Костромы обвиняется в растрате и заведомо ложном доносе.По версии следствия, мужчина, являясь директором коммерческой фирмы, заключил с одной из компаний договор лизинга по пользование автомобилем ««Форд Транзит» сроком на 4 года. На протяжении 11 месяцев обвиняемый исправно платил за аренду машины, а затем перестал это делать. По одной простой причине: продал «Форд» третьим лицам. Руководство фирмы, являющейся законным владельцев автомобиля и понесшей ущерб на сумму более 1,7 миллиона рублей, обратилось в полицию.В свою очередь костромич, желая выгородить себя, тоже обратился в правоохранительные органы и сообщил, что лишился машины из-за действий мошенников. Мужчина предоставил фиктивный договор аренды автомобиля. Установили, что обвиняемый сам составил документ и внес в него паспортные данные жителя Иваново, с которым не был знаком. Ивановец потерял свой паспорт в Ярославле, а костромич его нашел и решил воспользоваться вот таким образом.В течение 9 месяцев обвиняемый скрывался от полиции. Его объявили в розыск, в результате нашли в Ленинградской области, доставили в Ярославскую и здесь заключили под стражу.В настоящее время расследование завершено, дело передано в суд, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.