Ярославские школьники скоро уйдут на каникулы, а значит, по уже сложившейся традиции, начнут больше времени проводить в торгово-развлекательных центрах. Вероятно, именно по этой причине правительство области решило ввести новые ограничения, ведь ситуация с распространением COVID-19 в регионе пока не улучшается.Согласно постановлению, опубликованному на портале правовой информации, детям в возрасте до 14 лет запрещено находиться в ТРЦ без сопровождения взрослых. Отмечается, что ограничения будут действовать до 15 января.Постановление, датируемое 22 декабря, уже вступило в силу.