Ужасная история произошла несколько дней назад в деревне Головино Рыбинского района. На 13-летнего подростка напала собака породы хаски.У мальчика серьезно повреждено лицо, по словам очевидцев, оторвано нижнее веко глаза. Подростка прооперировали, сейчас он находится дома.- По данному факту проводится проверка, - пока это вся информация, которую смогли предоставить в полиции.Известно, что родители мальчика и хозяева собаки – хорошие знакомые. ЧП произошло на дача у последних, то есть, собака находилась на своей территории. Почему она вдруг проявила такую агрессию, не понятно.- Любое животное может напасть, считаю, виноваты хозяева. Либо ребенок дразнил, провоцировал и собака отреагировала. Либо собака так играла (представьте, и такое бывает). В любом случае, где были хозяева и почему это допустили, - пишет в комментариях к посту об этом ЧП Мария Т.