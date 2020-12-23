Берег Волги в районе промышленной зоны «Парижская коммуна» покрылся коричневым налетом с неприятным запахом. Об этом местные жители сообщили специалистам регионального департамента окружающей среды и природопользования. Сотрудники ведомства провели проверку.- Установили, что конденсат розовато-коричневого цвета находится и на почве, и на воде. Радиус площади загрязнения - 200-300 метров. Присутствует неприятный химический запах, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора Александр Прибылов.Информацию и материалы обследования передали в региональное управление Росприроднадзора для принятия соответствующих мер.