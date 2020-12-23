Вчера, 22 декабря, ярославский «Локомотив» на домашнем льду обыграл череповецкую «Северсталь». Матч завершился со счетом 2:1.Автором первого забитого в игре гола стал капитан «железнодорожников» Владимир Ткачев. Во втором периоде ему удалось реализовать численное большинство. В середине заключительного отрезка гостям удалось выровнять счет. На последней минуте матча Алексей Марченко из «Локомотива» сумел забросить победную шайбу.Следующую игру ярославцы вновь проведут на домашней арене. 25 декабря они встретятся с «Сочи».