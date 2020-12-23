Подключиться к оператору связи в Ярославле теперь можно быстро и безопасно. Для ярославцев стала доступна услуга доставки SIM-карты курьером домой.Для получения SIM-карты необходимо с мобильного телефона набрать номер *500. Звонить можно с любого оператора. Специалист контактного центра поможет подобрать подходящий тариф и опции, согласует адрес и время бесплатной доставки. SIM-карту привезут с соблюдением всех необходимых мер безопасности в пределах Ярославля и пригородов: Заволжья, Лесные Поляны,Щедрино, Красный Бор, Нагорный, СНТ «Ветеран Труда». Оплатить подключение можно курьеру наличными или банковской картой, или оплатить на сайте банковской картой.Услуга сэкономит время на посещение салона и поиске информации о преимуществах тарифов.Для регистрации карты нужно скачать бесплатное приложение «МегаФон» в AppStore, Play Маркете или AppGallery. Активировать SIM-карту можно через портал «Госуслуги».Кроме заказа по номеру *500, SIM-карту можно приобрести в собственном интернет-магазине МегаФона, а также, на сайтах «M.Видео», «Эльдорадо», DNS, ЯндексМаркет, в приложениях Ozon, Wildberries, AliExpress.