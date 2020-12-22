В Ярославле уничтожили партию поддельных сигарет Фото: Иван ВИСЛОВ

Ярославские приставы отправили на уничтожение партию нелегальных сигарет. Более сотни пачек изъяли в табачном ларьке, где их продавали под брендом известных марок, но по 50 рублей за упаковку. Естественно, ни о каких акцизных марках речи не шло.

- Хозяйка торговой точки была признана судом виновной в «Незаконной продаже товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Ярославне назначен штраф, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.