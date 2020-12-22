Регион невест: в Ярославской области женщин гораздо больше мужчин

ФОТО: Дмитрий ТАРАНОВ

В Ярославской области число женщин превышает число мужчин. Это характерно и для остальных регионов Центрального федерального округа, но в нашей области численное превосходство женщин ярко выражено: на 1000 представителей сильной половины человечества приходится 1224 дамы.

Одна из причин такого неравенства – высокая смертность, причем преждевременная, среди мужского населения. Например, в 2019 году на 100 тысяч мужчин трудоспособного возраста пришлось 782,6 смертей. В то время, как у женщин – 208,6. По этому показателю Ярославская область находится на 9 месте в ЦФО.

Ухудшились наши позиции по показателю смертности мужчин от болезней органов пищеварения (упали с 15 на 17 место), органов дыхания (падение с 7 на 11 место), от новообразований (переместились 7 на 8 место), от транспортных травм (с 6 на 7 место).

Регион на четвертом месте по уровню смертности от самоубийств и на 6-ом – от болезней, связанных с кровообращением.

В то же время, с 11 на 8 место Ярославская область поднялась по уровню смертности мужчин от инфекционных и паразитарных болезней, в том числе, туберкулеза. Меньше стало насильственных смертей и летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя.