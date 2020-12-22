Отдали 16 миллионов: предприятие Ярославской области рассчиталось с долгами по зарплате

Сотрудникам "Южного водоканала" выплатили зарплаты Фото: Полина Вачнадзе

В Ростове Великом сотрудники компании «Южный водоканал» наконец-то получили свои долгожданные зарплаты. Судебные приставы взыскали с предприятия, которое занимается водоснабжением, более 16 миллионов рублей.

- Приставы возбудили сводное исполнительное производство, в него вошло более 1200 производств. У компании были арестованы банковские счета, наложен арест на регистрационные действия в отношении движимого и недвижимого имущества, также провели проверку хозяйственной деятельности «Южводоканала» и установил, что есть дебиторская задолженность, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

На днях прошел последний транш по возврату долгов: приставы перечислили работникам водоканала оставшиеся 200 тысяч рублей.

Напомним, что в середине декабря директор «Южного водоканала» Игорь Кузнецов покинул свой пост. Минувшей весной теперь уже экс-руководитель компании «прославился» из-за скандала, во время которого он плюнул в лицо старосте дома.