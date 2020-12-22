В Ярославской области проходят антиалкогольные рейды

Нарушений пока не нашли. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ярославской области накануне новогодних праздников проходят антиалкогольные рейды. Сотрудники департамента АПК проверяют торговые точки: алкоголь там не должен продаваться в неурочное время, то есть, с 23:00 до 8 утра и, естественно, не должно быть контрафактной продукции.

Уже прошли рейды на Центральном, Ленинском, Заволжском, Дзержинском и Угличском рынках Ярославля, проверили некоторые ярмарки и 14 мест общепита. Нарушений пока не нашли.

Проверки будут проходить до 10 января. Запланировано 50 рейдов в 14 муниципальных районах области. Помимо рынков и заведений общественного питания, сотрудники департамента побывают и в придорожных кафе.