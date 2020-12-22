Самый сильный снегопад: в выходные в Ярославской области выпадет много снега

В конце недели снег прогнозируется сильный. Скриншот сайт Росгидрометцентра

Семейство западных циклонов и их атмосферные фронты принесут снежную и метельную погоду, сообщают специалисты Росгидрометцентра. В конце недели снег прогнозируется сильный. Но при этом температура воздуха превысит свою климатическую норму, хотя преимущественно сохранятся отрицательные температуры.

По прогнозам синоптиков центра «Фобос», к концу недели выпадет более 1/3 декабрьской нормы снега.

- Средняя полоса пока еще находится под защитой азиатского антициклона, однако, долго сдерживать напор Атлантики он не сможет. Сид хватит только на сегодня и завтра. А затем его гребень потянется к отрогам Кавказа, а в центр России прорвется циклон, следствием чего станет резкое усиление осадков. Это будет самый сильный снегопад с начала зимы, - прогнозируют метеорологи.