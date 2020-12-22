Проблема в продовольствии: в Ярославской области инфляция в ноябре составила 4,8%

Свежие огурцы подорожали на 6,2% Фото: Мария ЛЕНЦ

Годовая инфляция в Ярославской области в ноябре ускорилась до 4,8%. Напомним, что в октябре она держалась на уровне 4,6%.

Немалую роль сыграл рост цен на продовольствие. Помимо увеличения стоимости сахара и растительного масла, произошло подорожание свежих огурцов – по официальным данным, на 6,2% (в октябре – на 5,1%).

- Ускорение роста цен вызвано рядом факторов, среди них - рост мировых продовольственных цен и ослабление рубля. Есть и другие причины - это нехватка рабочей силы в отдельных отраслях, затраты на соблюдение дополнительных санитарно-эпидемиологических норм, возможные временные сбои в поставках на фоне пандемии, - отметил управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.

В категории непродовольственных товаров быстрее, чем в прошлом году дорожали автомобили и запчасти к ним. Например, шины. Объясняется это введением маркировки на них и дополнительными затратами производителей на покупку специального оборудования и кодов. Также выросла цена на электротехнику. Это объясняется ослаблением рубля.

В сфере услуг зафиксировано замедление темпов годового прироста цен – с 2,5% в октябре до 1,5% в ноябре. Не повышались цены на проездные, а также ремонт и техосмотр машин.

Общий показатель инфляции в Ярославской области в ноябре оказался выше, чем в ЦФО (4,2%) и в России (4,4%).