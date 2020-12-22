В ярославском аэропорту реконструируют взлетно-посадочную полосу

Реконструкция пройдет в 2022-2024 годах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В аэропорту Ярославля «Туношна» планируют реконструировать взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки, в том числе магистральные, и стоянку самолетов.

Сейчас в аэропорту идут инженерные работы, обследуется грунт, искусственные покрытия и водосточно-дренажная система. Необходимо оценить их техническое состояние, чтобы потом специалисты могли дать свои рекомендации.

После того, как эти работы завершатся, начнется разработка проекта. По планам, она должна завершиться в июле следующего года. Непосредственно реконструкция пройдет в 2022-2024 годах.

Разработкой проектной документации займется проектно-изыскательный институт объектов авиационной инфраструктуры и промышленности АО «Новая Авиация».