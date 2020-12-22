В Ярославле умер руководитель управдома Дзержинского района

Сергей Сенькичев скончался 20 декабря. ФОТО: Илья ДИАНОВ

В Ярославле скончался директор управдома Дзержинского района Сергей Сенькичев. Сергей Геннадьевич умер в воскресенье, 20 декабря на 51-м году жизни.

По предварительной информации, смерть наступила не от COVID-19.

Прощание с Сергеем Сенькичевым пройдет 22 декабря до 12:00 в ДК имени Добрынина.

- Человек и руководитель с большой буквы, который всегда старался быть полезным для людей. У него были очень большие планы на будущее, но тяжелый недуг безжалостно вырвал его из жизни. Из жизни, которую он очень любил! Мы запомним его как внимательного и отзывчивого наставника, светлая память о нем сохранится в наших сердцах, - говорят коллеги ярославца.