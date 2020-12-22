Умер бывший тренер ярославского «Шинника»

Александр Самыгин скончался на 70-м году жизни. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" ВКонтакте

В Ярославской области скончался ветеран ярославского футбола, бывший тренер команды «Шинник» Александр Самыгин. Ему было 69 лет.

- Александр Александрович ушел из жизни 21 декабря. В составе тренерского штаба «Шинника» он работал с 1999 по 2004 годы, а также в 2010-м. Футбольный клуб «Шинник», все болельщики выражают искренние соболезнования родным и близким Александра Александровича Самыгина, - говорит в группе ФК Вконтакте.

Редакция «КП-Ярославль» приносит свои соболезнования всем, кто знал Александра Самыгина.