Ярославцев предупредили о сбросе воды на Рыбинском гидроузле

ФОТО: администрация Рыбинска

С 23 по 28 декабря будут проходить испытания автоматической системы управления и оборудования камеры Рыбинского шлюза. Эти испытания проведут в рамках реконструкции Рыбинского гидроузла.

То количество воды, которое планируют сбросить, по словам специалистов, никак не скажется на уровне воды в Волге. Но если ниже по течению на льду будут находиться люди, это может стать причиной несчастных случаев.

- На территории города действует запрет выхода на лед. С 23 по 28 декабря, когда будут проходить испытания, нахождение людей в нижнем бьефе может быть смертельно опасно. Лед станет непрочным, будет ломаться и сходить вниз по течению, - предупредил начальник МСО города Александр Слюсаренко.