Город в Ярославской области получит 70 миллионов рублей на реконструкцию дороги

В Тутаеве будет реконструирована дорога к новой фабрике Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Тутаеве будет реконструирована дорога к новой фабрике по производству мороженого: участок улицы Строителей от проспекта 50-летия Победы до улицы Промышленной.. Фонд развития моногородов направит в город 70 миллионов рублей, это 95% от общей стоимости работ. Остальные деньги пойдут из областного бюджета.

По словам Дмитрия Миронова, современная инфраструктура даст дополнительные возможности для развития моногородов и позволит инвесторам реализовывать проект быстрее и с меньшими затратами на строительство.

Компания «Айсберри-ФМ» вложит в строительство завода порядка полутора миллиардов рублей. До конца следующего года в Тутаеве будет создано 500 новых рабочих мест.