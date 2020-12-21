Из ярославского ювелирного магазина вынесли 25 украшений

Магазин взял на заводе товар на продажу, но не оплатил его Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Ярославские приставы передали на торги 25 ювелирных украшений, которые принадлежали компании-должнику. Магазин взял на заводе товар на продажу, но не оплатил его. Кредитор – ювелирный завод – подождал и не увидев на своем счету денег от покупателя, обратился в суд. Суд постановил взыскать с должника 480 тысяч рублей.

В указанный срок сумма перечислена не была, поэтому в ювелирный магазин выехали приставы. Они описали 12 колец, 9 пар сережек, браслет, цепь и две подвески. Стоимость изделий от 1800 до 23000 рублей. Сейчас ювелирка передана на реализацию. Все вырученные средства пойдут взыскателю.