В Ярославле осудили водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Свободы

Чтобы достать пострадавших, спасателям пришлось срезать крышу машины Фото: УМВД по Ярославской области

ДТП на улице Свободы в Ярославле произошло рано утром 1 августа. Компания молодых людей ехала на автомобиле «Иран Ходро», за рулем находился 23-летний Илья Е. Водитель не справился с управлением и врезался в столб электроосвещения.

Чтобы достать из машины пострадавших, спасателям пришлось срезать крышу. Глядя на фото автомобиля после аварии, не верилось, что там кто-то вообще мог остаться в живых. Но выжили два пассажира: 24-летний молодой человек и 18-летняя девушка. Другая девушка, тоже 18 лет, от полученных травм скончалась в больнице.

Экспертиза установила, что водитель сел за руль пьяным.

- Приговором Кировского районного суда Илья Е. был признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Также он лишен права управлять автомобилем на 2 года 9 месяцев, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Частично удовлетворены иски потерпевших. Родителям погибшей девушки осужденный должен будет компенсировать моральный вред - 700 тысяч рублей и возместить материальный ущерб – 142,5 тысячи рублей. В пользу девушки, которая серьезно пострадала в аварии, суд взыскал с виновника 300 тысяч рублей, в пользу молодого человека – 150 тысяч.