В Ярославской области питерца осудили за попытку сбыть наркотики

Жителя Северной столицы приговорили к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ростовский районный суд вынес приговор 27-летнему жителю Санкт-Петербурга. Мужчину признали виновным в попытке сбыть психотропные вещества в особо крупном размере.
Установили, что в апреле этого года молодой человек через интернет получил информацию о местонахождении тайника с наркотиками. За денежное вознаграждение питерец должен был распространять запрещенные вещества на территории Ярославской, Московской, Ивановской и Костромской областей.
Получив наркотики, мужчина расфасовал их в свертки и направился по запланированному маршруту. Однако реализовать преступный умысел ему не удалось. Нарушителя закона задержали сотрудники ФСБ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Жителя Северной столицы приговорили к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима.