В Ярославской области питерца осудили за попытку сбыть наркотики

Жителя Северной столицы приговорили к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовский районный суд вынес приговор 27-летнему жителю Санкт-Петербурга. Мужчину признали виновным в попытке сбыть психотропные вещества в особо крупном размере.

Установили, что в апреле этого года молодой человек через интернет получил информацию о местонахождении тайника с наркотиками. За денежное вознаграждение питерец должен был распространять запрещенные вещества на территории Ярославской, Московской, Ивановской и Костромской областей.

Получив наркотики, мужчина расфасовал их в свертки и направился по запланированному маршруту. Однако реализовать преступный умысел ему не удалось. Нарушителя закона задержали сотрудники ФСБ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Жителя Северной столицы приговорили к 7 годам 3 месяцам колонии строгого режима.