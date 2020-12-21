Рыбинский «Вымпел» купила крупнейшая судостроительная компания России

ОСК перешли почти 83% акций завода. ФОТО: сайт АО "Судостроительный завод "Вымпел"

Объединенная судостроительная корпорация купила у концерна «Калашников» рыбинский завод «Вымпел». Информация об этом появилась на сайте ОСК.

Согласно размещенному на портале документу, теперь холдингу принадлежит 82,88% акций. Сумма сделки при этом не называется. Ранее, в конце ноября, появилась информация о том, что рыбинский завод могут передать ОСК за символическую плату в один рубль.

АО «ОСК» - крупнейшая судостроительная компания России. 100% акций холдинга находятся в собственности государства. В компанию входит около сорока предприятий и организаций отрасли.