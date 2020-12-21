247 ярославцев с COVID-19 – в крайне тяжелом состоянии

Всего в регионе для коронавирусных больных развернуто 2679 коек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области, по данным департамента здравоохранения на 21 декабря, заняты 2185 коек, оборудованные для COVID-пациентов. Всего в регионе для коронавирусных больных развернуто 2679 коек, свободны чуть меньше 500 из них.

На данный момент, 247 пациентов находятся в крайне тяжелом и тяжелом состоянии, на ИВЛ и кислородной поддержке – это 11,3%.

У 1763 пациентов (80,7%) состояние здоровья средней тяжести, у 175 больных (8%) состояние удовлетворительное.

Ярославцам, подхватившим инфекцию, помощь оказывают в 24 лечебных учреждениях региона.