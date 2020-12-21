В Ярославле впервые проходят соревнования по фигурному катанию на роликах

В КСК «Вознесенский» проходят первенство и чемпионат России по одиночному фигурному катанию на роликах Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в КСК «Вознесенский» проходят первенство и чемпионат России по одиночному фигурному катанию на роликах. Такие соревнования в нашем городе состоялись впервые.

- Когда нам предложили провести чемпионат России в Ярославле, мы, конечно же, с радостью приняли это предложение. Здесь не так много ребят, которые занимаются этим видом спорта и поэтому нам бы хотелось его популяризировать. Как и в любом спорте тут необходимо иметь внутренний стержень, упорство и самоорганизацию. За легкостью исполнения стоят тысячи часов преодоления себя, пот, слезы, падения и подъемы, - рассказал президент федерации роллер-спорта Ярославской области Руслан Шилов.

В соревнованиях принимают участие 95 спортсменов из 8 регионов страны, в том числе, сильнейшие фигуристы России и Европы, победители крупных международных турниров. Есть и новички, которые совсем недавно встали на ролики, но многие из них профессионально занимались фигурным катанием на льду.

Сегодняшняя программа – очень непростая. Фигуристы покажут культовые танцевальные движения Майкла Джексона. Конечно, речь идет и о его знаменитой лунной дорожке.