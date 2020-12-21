У ТЮЗа в Ярославле перекроют проезд

Стоянка, остановка и проезд автомобилей у ТЮЗа будут запрещены Фото: Полина Вачнадзе

На время новогодних елок у ярославского ТЮЗа будет запрещена стоянка, остановка и проезд автомобилей. Временные ограничения вводятся для безопасности детей.

Ограничения будут действовать 23 и 24 декабря, с 07:00 до 16:00 оба дня. Проезд, стоянка и остановка запрещены на проезде от улицы Свободы до улицы Салтыкова-Щедрина, сообщает мэрия Ярославля. Кроме того, в эти же дни на улице Свободы на парковке у дома №27 временно запрещены стоянка и остановка.

Проезд к домам №27 и №27 корпус 2 по улице Свободы будут регулировать сотрудники Госавтоинспекции.