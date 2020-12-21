В Ярославле платные парковки стали бесплатными

Пока можно парковаться бесплатно. ФОТО: Елена Богданова, группа "Дороги Ярославля" Фейсбук

В ярославских пабликах водители опубликовали фото объявления, которое повесили на одной из платных городских парковок. «Парковка временно работает без оплаты» - красным по белому значилось в сообщении, которое так обрадовало автомобилистов.

Аттракцион невиданной щедрости распространяется и на другие муниципальные стоянки, правда, радоваться водителям осталось недолго, скоро все вернется на круги своя.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, проводится замена программного обеспечения безналичной оплаты. В течение недели работы систем доступа и оплаты парковок будет восстановлена.