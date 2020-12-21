В Рыбинске юный вандал сломал снежную скульптуру коровы на льду

Корова на пару дней стала достопримечательностью Рыбинска. ФОТО: Яна Затейкина ВКонтакте

В Рыбинске малолетний вандал сломал снежную скульптуру коровы, которая за пару дней стала местной достопримечательностью. К корове на льду специально ходили фотографироваться, потом выкладывали снимки в социальных сетях. Слепила скульптуру жительница города художница Яна Затейкина – вместе с ребенком она участвовала в школьном конкурсе поделок. Подошли к делу творчески и с юмором, и не прогадали, тем более, что наступающий 2021 год будет годом Быка.

Но, к сожалению, простояла поделка в школьном дворе недолго. Малолетний вандал не оставил от нее и следа – теперь на месте коровки лишь снег. В соцсетях, конечно, осудили поступок мальчика, но корову на льду это не вернет. Разве что родители задумаются, хорошо ли они воспитали своего сына.