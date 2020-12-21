Снегопады и метель: Ярославскую область завалит снегом

Ярославскую область завалит снегом Фото: Олег УКЛАДОВ

Первая половина этой недели, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», не принесет никаких погодных сюрпризов, а вот выходным в Ярославскую область придут снегопады и метель. Специалисты обещают, что выпадет почти половина декабрьской нормы осадков – местами до 25 сантиметров.

- Вторая часть недели ознаменуется катаклизмами, связанными с североатлантическим циклоном с символическим именем «Грета», который сейчас набирает силу над Британскими островами. Снегопады начнутся в среду вечером и в течение полутора суток будут слабыми. Однако в ночь с пятницы на субботу, с выходом ныряющей «Греты», центр которой пройдет через Москву, погода резко ухудшится – на жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с сильным ухудшением видимости, со снежными заносами и переметами на дорогах, что может привести к транспортному коллапсу, - не обещают ничего хорошего синоптики.

В пятницу температура воздуха от -2 до -5 градусов, в субботу может снизиться до -7. Порывы ветра достигнут 10-15 метров в секунду.