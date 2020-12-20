Каждый ярославец может стать тайным Дедом Морозом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подарить кому-то праздник, исполнив его новогоднюю мечту? Почему бы и нет! У каждого ярославца есть шанс стать настоящим зимним волшебником. Для этого нужно принять участие в акции "Тайный Дед Мороз".

Правила акции просты:

- нужно зарегистрироваться на сайте тайныйдедмороз.рф

- заполнить анкету, указан информацию о себе,

- дождаться, когда система определит получателя твоего подарка,

- отправить подарок своему тайному другу.

Заполненная графа "интересы и увлечения" поможет другому тайному Деду Морозу выбрать подарок для вас. Кроме того, при регистрации можно указать удобную локацию получателя подарка - это может быть ваш город, ваша область, а может - и вся страна.

Акция уже началась, продлится она до 10 января.