33-летней ярославне грозит срок за попытку сбыть героин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле на улице Елены Колесовой полицейские задержали 33-летнюю местную жительницу. В вещах женщины нашли пять свертков с веществом, похожим на героин. Позже исследования показали, что это героин и есть.

Почти 5 граммов наркотика предназначались для сбыта. Женщина должна была сделать "закладки".

- Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". Расследование продолжается. задержанной грозит лишение свободы на срок до 20 лет, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Если у вас есть информация о незаконном употреблении или обороте наркотиков, вы можете анонимно передать ее в полицию по телефонам 02, 102 ил телефону доверия 8(4852)73-10-50.