Стафилококк и сальмонеллы? Предприятие в Ярославской области плохо проверяло мясо

Предприятие в Ярославской области плохо проверяло мясо Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники Россельхознадзора по Ярославской области провели внеплановую проверку мясоперерабатывающего предприятия в Тутаеве. И не зря: выяснилось, что программа контроля на производстве выполнялась не полностью.

- Выработанная продукция животного происхождения должна была исследоваться на санитарно-гигиенические и микробиологические показатели, но сотрудник, ответственный за выполнение контроля, исследование не проводил, - пояснили в региональном Управлении Россельхознадзора.

То есть, в продукции предприятия вполне могли содержаться бактерии группы кишечной палочки, сульфитредуцирующие клостридии, которые могут запускать процессы брожения и гниения тканей, а также сальмонеллы и стафилококк.

По итогам проверки должностное лицо привлекли к административной ответственности, предприятию выдали предписание устранить нарушения ветеринарного законодательства.