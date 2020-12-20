В Ярославле заработал портал "ЯрТранспорт"

Сегодня ежедневно в рейсы выходят 845 машин Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле начал работать онлайн-портал yartransport.ru, сообщили в мэрии города. Там размещена информация по реорганизации маршрутной сети, новым маршрутам, стоимости и оплате проезда, пересадочным пунктам и другим вопросам, волнующим ярославцев. Пока что сайт работает в стартовом режиме. В социальных сетях есть страница портала, она находится по адресу https://vk.com/yar.transport.

К реорганизации транспортной сети Ярославля городская администрация собирается приступить уже в марте этого года. Опубликован список маршрутов, которые будут отменены и заменены. Пока что данная схема вызывает немало вопросов, ответы на которые получить в мэрии сложно.

Сегодня ежедневно в рейсы выходят 845 машин - 470 по регулируемому маршруту и 375 - по нерегулируемому. С июля 2021 года число автобусов уменьшится, но, как утверждают в мэрии, увеличится их вместимость по основным направлениям перевозок. По регулируемому тарифу будут работать 703 машины (514 автобусов, 69 троллейбусов и 48 трамваев), 72 - по нерегулируемому. На бумаге все гладко, однако, ярославцы уже предчувствуют транспортный коллапс. Многие маршруты разделяются, поэтому добраться из одной части города в другую без пересадки будет просто невозможно.

- Вы представляете масштаб катастрофы? То есть со всех районов города люди поедут до центра и будут пересаживаться дальше. В центре будет просто давка. Почему вы не можете запустить прямые автобусы из района в район? - недоумевают пассажиры.