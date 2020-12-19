Дети рядом: в Ярославле магазину запретили продавать сигареты

Продажа сигарет в магазине, рядом с которым есть школа или детский сад, запрещена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прокуратуру Ленинского района обратился ярославец, который сообщил о нарушении закона о реализации табака. В сетевом магазине на улице Чехова продавались сигареты, а рядом, менее чем в 100 метрах, находился детский сад.

- В соответствии с федеральным законом «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная продажа табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначенной для оказания образовательных услуг, - пояснили в прокуратуре области.

Вряд ли детсадовцы побегут в магазин за сигаретами, но по закону продавать их в данной торговой точке запрещено. В итоге виновного сотрудника магазина привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 5 тысяч рублей. Продажа сигарет в этом месте прекращена.