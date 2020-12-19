В Ярославле ищут 17-летнюю девушку с татуировкой на щеке

Девушка пропала 16 декабря Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославской области почти четыре дня продолжаются поиски 17-летней Анны Новиковой. 16 декабря она ушла из социального учреждения в Кировском районе города и до сих пор о ее местонахождении ничего не известно.

На виде Анне 16-17 лет, рост 165 сантиметров. Худощавая, волосы темные до плеч, глаза карие.

Была одета черный пуховик, джинсы темного цвета, черную вязаную шапку и черные ботинки.Особая примета: татуировка на щеке в виде разбитого сердца.

Если вы знаете, где находится девушка или видели ее, сообщите в полицию по телефонам 02, 102, 8(4852)30-02-02 или 8-962-209-00-08.