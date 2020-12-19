Глава Заволжского района Ярославля пояснил "чудачества" с елкой на Резинотехнике

Пушистую елку все равно должны были спилить. ФОТО: группа "Подслушано на Резинотехнике" ВКонтакте

Ярославцы продолжают обсуждать инцидент, который произошел в Заволжском районе. На Резинотехнике установили лысую елку, которую тут же подняли на смех. Но после того, как новогоднюю "красавицу" заменили на пушистую, заволжане возмутились - зачем спилили, росла бы себе дальше в лесу.

- Люди! Сначала поставили протопит елки - бучу в Интернете подняли. Поставили шикарную - зачем срубили. Понятно, что сразу надо было ставить либо качественную живую, либо качественную искусственную, чтобы не возникало вопросов. Сейчас довозмущаемся - уберут к чертям! Новая елка шикарная. Жалко? Да, жалко. На следующий год, наверное, имеет смысл озадачиться установкой искусственной, в целях экономии. А это можно утилизировать в зоопарк, там пригодится, - пишет Татьяна Боровикова в группе "Единая диспетчерская служба Ярославля".

Глава Заволжского района Андрей Мамонтов пояснил, почему на площади сначала появилось столь неприглядное дерево и в какую цену его замена обошлась бюджету.

- Выбрали в лесу пушистую ель, привезли плохую, подвели лесники, соответственно, без денег остались. Заменили на красивую, росла рядом с домом, касалась линии электропередач. Человеку жалко было пилить, попросил забрать, хоть украшением послужит, - рассказал Андрей Мамонтов.

И пояснил, что в бюджете денег на установку новогодних елей нет, помогают добрые люди кто чем может: кто краном, кто вышкой, кто трал выделит, кто и денег даст. Искусственную, высотой в 9 метров, с подставкой, ограждением и гирляндами, не осилили - она стоит 450 тысяч рублей.

- В свое время сажали на Карпатах крупномерные ели, к сожалению, оба раза не прижились, а маленькие ломают. Спасибо за активность и всех с наступающим Новым годом, - написал глава района.