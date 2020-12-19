В Рыбинске повысится стоимость найма жилья

В Рыбинске в муниципальной собственности находится около 8 тысяч комнат и квартир. ФОТО: администрация Рыбинска

В Рыбинске с 1 января следующего года увеличится стоимость найма жилья для пользователей муниципальной собственностью. Как пояснили в администрации города, рост зависит от условий проживания и составит от 40 копеек до 3 рублей 15 копеек с квадратного метра.

- На изменение платы в сторону повышения оказали влияние и уровень инфляции, и размер минимального размера оплаты труда, а также изменение методики самого расчета, которую утверждает и рекомендует Министерство Строительства РФ, - пояснили в управлении экономического развития и инвестиций. - Действующий до 2021 года размер платы за пользование жилым помещением утвержден в 2014 году и до настоящего времени не пересматривался. За этот период, с 2014 года по 2020 год, индекс потребительских цен на жилищные услуги населению по Ярославской области вырос на 177,45%, прогнозируемый уровень инфляции - на 182,7%. Рост минимального размера оплаты труда в 2021 году составит 223,1% к уровню 2014 года: 2014 год – 5554 рублей, 2021 – 12392 рублей.

По методике Минстроя размер платы зависит от этажа, на котором находится квартира, благоустройства дома и его месторасположения.

В Рыбинске в муниципальной собственности находится около 8 тысяч комнат и квартир. По договорам социального найма в них проживают 21 268 человек.