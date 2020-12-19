В Ярославле на пешеходном переходе сбили девушку и ребенка

За несколько секунд до наезда. Скриншот с видео, группа "Подслушано в Ярославле" Вконтакте

ДТП на проспекте Ленина в Ярославле произошло вчера, 18 декабря, около семи часов вечера. Девушка с ребенком переходила проезжую часть по "зебре" без светофора, впереди них бежала собачка. Одна машина притормозила, пропуская людей, водитель другой не стал сбавлять скорость: чтобы не наехать на пса, который оказался на пути, автомобиль "Ниссан" принимает вправо и сбивает пешеходов. Девушка тут же встает и хромая подбегает к ребенку.

- 19-летняя девушка и 5-летний мальчик доставлены в больницу, они нуждаются в амбулаторном лечении. Проводится проверка, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В ярославских пабликах в социальных сетях это ДТП уже вовсю обсуждают.

- Права надо сдать обратно, раз такой дурак, что не понимает, почему машина перед пешеходным переходом останавливается, - пишет Татьяна К.

Но не все винят в случившемся водителя.

- А в чем по сути вина водителя? Ехал в левом ряду, людей видно не было. Тут на дорогу выбегает псина, которую он решил объехать справа, чтобы не задавить. Кто виноват, что у него тормозной путь не позволил встать как вкопанному? Людей он в принципе не ожидал увидеть, поэтому и сбил. Нечего своих шавок выпускать на 3 метра вперед себя. Сами виноваты, - считает Максим И.