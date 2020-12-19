Новогодние праздники в Ярославле: введут ли "сухой закон"?

"Сухой закон" на новогодние праздники в Ярославле не введут Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В новогодние праздники в Ярославле "сухой закон" вводить не собираются. Напомним, что в прошлом году ограничения на продажу спиртного действовали во всех торговых точках центра города с 1 по 8 января.

В этом году из-за коронавирусных ограничений отменили проведение ярмарки и праздничные гулянья. Так как не будет большого скопления народа, ярославские власти решили не вводить запрет на продажу горячительных напитков. Но ночью купить спиртное все равно не получится - действует федеральный закон.