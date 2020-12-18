В Ярославле будут судить подрядчика, строившего здание полиции

Общий размер взяток составил более миллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего ярославца, который обвиняется по статье «Дача взятки должностному лицу в особо крупном размере».

По версии следствия, обвиняемый, который занимался строительством здания для полиции, не раз платил за покровительство начальнику управления тыла и обеспечения ярославского УМВД Евгению Терехову. Получая деньги, Терехов закрывал глаза на невыполнение работ или их выполнение с нарушениями, и пописывал акты о приемке. Общий размер взяток составил более миллиона рублей.

- Обвиняемый сейчас находится под подпиской о невыезде, - пояснили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Напомним, что Евгений Терехов был осужден за получение взятки и приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима.