«На бумаге все прекрасно!»: в мэрии Ярославля отчитались об уборке города после снегопада

В мэрии Ярославля отчитались об уборке города после снегопада Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле после снегопада убирать улицы города вышли 50 машин.

- Мы начали комплексную уборку дорог первой и второй категорий. Днем проводили обработку в Заволжском и Дзержинских районах, так как в центральной части города в это время было большое скопление автомобилей. Технику заправляли природным рассолом, погодные условия позволяли обрабатывать улицы жидким реагентом. В вечернее время сделаем упор на чистку тротуаров с помощью тракторных щеток, - сказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

Однако у ярославцев к очистке улиц как обычно есть претензии.

- На бумаге как всегда вес прекрасно, а на деле воз и ныне там, - пишет в группе «Жесть Ярославля» Ирина Т.

- Залить регентами, чтобы все в непонятную массу превратилось, это не уборка. Лучше уж по снегу ходить, чем в этом плавать и ноги промачивать, - считает Антон Г.

- Чушь и вранье! Как были лунные кратеры, так и есть! Как был кругом лед, так все и осталось, - говорит Алексей С.

Но пока ярославцы могут успокоиться – в ближайшие дни снегопада не ожидается, грядут заморозки. Готовимся к «погодным качелям» минусовая температура будет чередоваться с оттепелью.