В Ярославле пьяный мужчина до смерти забил пожилого отца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в Дзержинском районе Ярославля. В начале декабря пьяный 54-летний брагинец разругался со своим пожилым отцом и избил его. Немало ударов пришлось на голову. 76-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемый был задержан и заключен под стражу, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Ярославцу уже предъявлено обвинение, расследование продолжается.