В Ярославле пройдет ярмарка «Новогодний ЯрКрафт»

ФОТО: Илья ЖУКОВ

26 и 27 декабря на площади Юности перед Театром Юного Зрителя в Ярославле будет проходить масштабная ярмарка изделий ручной работы и дизайнерских подарков выполненных мастерами народных художественных промыслов Ярославского региона. Ставшее уже традиционным событие соберет всех желающих вдохновиться новыми идеями для хобби или занятий с детьми, поучаствовать в творческих мастер-классах, приобрести аксессуары, гастрономические подарки, предметы интерьера, игрушки и т.д.

Ярмарка «Новогодний ЯрКрафт» — не просто торговая площадка, это настоящее арт-пространство, заряжающее праздничной атмосферой, где собираются люди, неравнодушные к творчеству и желающие выразить себя в искусстве и творчестве. Ежедневно с 13:00 до 17:00 будут организованны мастер-классы, в которых смогут принять участие взрослые, и дети.

Время работы ярмарки 26 и 27 декабря с 10:00 до 19:00.