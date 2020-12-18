У ярославского автобуса №501 появится новая остановка

Автобус №501 будет останавливаться в Красной Деревне Фото: Правительство Ярославской области

У автобуса №501, курсирующего между Переславлем-Залесским и Ярославлем, появится новая остановка - «Красная Деревня»

- Решение о введении этой остановки приняли на основании обращений местных жителей. Теперь им будет удобнее добираться до областного центра и Переславля-Залесского, -рассказал и. о. директора регионального департамента транспорта Сергей Кайгородов.

На нововведенной остановке транспорт начнет останавливаться с 23 декабря. Все льготы по оплате проезда на маршруте по-прежнему действуют. Расписание автобусов не изменилось.