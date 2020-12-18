В Ярославской области взяли наркодилера из Москвы с крупной партией героина

У мужчины изъяли больше 500 граммов наркотика. ФОТО: СЛУ МВД России на транспорте

На железнодорожном переезде в Ростове Великом сотрудники транспортной полиции и бойцы СОБР взяли 36-летнего наркодилера из Москвы. В его машине оперативники нашли 65 свертков с белым веществом, которое, как показал анализ, являлось героином. Из столицы в Ярославль москвич вез более 500 граммов наркотика, что является крупной партией.

- Установлено, что мужчина планировал подзаработать запрещенным способом, распространяя «белую смерть», делая закладки в разных районах областного центра. Задержанный ранее был судим за убийства и сам является наркозависимым, - пояснили в пресс-службе Следственного линейного управления МВД России на транспорте.

В отношении москвича возбуждено уголовное дело – «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.