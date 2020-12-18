В доме на улице Батова в Ярославле установили специальную раму

Рама придает строению жесткость и не дает обрушиться панелям Фото: Мэрия Ярославля

В доме №5 корпус 2 на улице Батова в Ярославле завершили самый сложных этап работ. На месте обрушившихся третьего, четвертого и пятого этажей установили специальную раму. Она не дает панелям обрушиться и придает дому жесткость.

Как пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля, установка рамы – не последний этап работ по укреплению. Еще несколько рам меньшего размера установят взамен поврежденных конструкций.

После этого жильцы смогут зайти в свои квартиры и вывезти нужные им вещи.

Напомним, что ярославцы, пострадавшие при взрыве бытового газа в доме, записали обращение к Владимиру Путину с просьбой укорить процесс получения ими квартир.