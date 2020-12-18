На ярославских дорогах в двух ДТП пострадали три пешехода

Двух пострадавших госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вчера, 17 декабря, в двух ДТП в Ярославской области пострадали три пешехода.

Первая авария случилась около 8:20 на Шекснинском шоссе в Рыбинске. По предварительной информации, 74-летний водитель «Сузуки Гранд Витара» сбил пожилую женщину, которая шла по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП 84-летняя пострадавшая была госпитализирована.

Второе ДТП произошло около 16:20 на улице Труфанова в Ярославле. 68-летний мужчина на «Рено Логане» сбил двух человек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу. 48-летняя женщину впоследствии госпитализировали. 22-летняя девушку отпустили лечиться домой.

По всем фактам проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.