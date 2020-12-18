Житель Ярославской области незаконно убил трех лосей

Недалеко от места отстрела обнаружили мясо диких животных, частично расфасованное в мешки Фото: УМВД по Ярославской области

В полицию Некоузского района обратились сотрудники регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования. Специалисты ведомства сообщили, что в лесном массиве недалеко от деревни Беловской обнаружили место незаконного отстрела диких животных.

Правоохранители нашли подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Углича. Выяснилось, что мужчина, не имея специального разрешения, убил трех лосей.

- Недалеко от места отстрела обнаружили мясо диких животных, частично расфасованное в мешки. Карабин у подозреваемого изъяли. Причиненный природе ущерб составил 720 тысяч рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В отношении браконьера возбудили уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.